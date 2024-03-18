Шесть распространённых ошибок, которые мешают правильному выполнению планки

Типичные ошибки, которые допускаются при выполнении планки

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При выполнении планки многие допускают одни и те же стандартные ошибки, которые делают это упражнение неэффективным или даже ведёт к травмам и перенапряжению.

Фото: Own work by Crossfit girl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Придерживайтесь правильной техники, чтобы достичь максимальной отдачи от упражнения планка и предотвратить напряжение или травмы. Рекомендациями по этому поводу делится championat.com.

Изгибание спины. Опрокидывание спины приводит к недостаточной активации пресса и перегрузке рук. Убедитесь, что ваша спина остается прямой и ровной. Снижение уровня бёдер. Если ваши бедра начинают опускаться, это может быть признаком усталости пресса. В таком случае, следует подумать об окончании выполнения упражнения. Если бедра сразу начинают сближаться с полом, можно попробовать расставить ноги чуть шире и сосредоточиться на работе пресса. Поднятие головы. Шея должна находиться в единой линии с телом, а не быть слишком поднятой, чтобы избежать натяжения шейных мышц. Взгляд следует направить вниз, на пол. Перегрузка локтей. Если вы чувствуете боль или напряжение в локтях, это может быть результатом слишком большой нагрузки на них. Локти должны быть слегка согнутыми, но не перегруженными. Держитесь руками крепко и обратите внимание на положение локтей. Неправильное дыхание. Неправильное дыхание может вызвать напряжение и утомление. Вдыхайте через нос перед началом упражнения, а при возвращении в исходное положение выдыхайте через рот. Следите за правильным ритмом дыхания для поддержания концентрации и эффективного выполнения упражнения. Недостаточное время удержания позиции. Упражнение "Планка" требует выносливости и стойкости. Постепенно увеличивайте время, проведенное в упражнении, и не бойтесь принять вызов самому себе. Постепенное увеличение времени поможет укрепить мышцы и улучшить выносливость.

Запомните эти советы, чтобы исправить распространенные ошибки при выполнении упражнения "Планка". Это поможет вам полностью воспользоваться преимуществами этого упражнения и избежать травм.

ТОП 5 ТИПИЧНЫХ ОШИБОК В УПРАЖНЕНИИ ПЛАНКА