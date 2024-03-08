Вариации планки для тех, кому легко ее делать

Как выполнять более сложные варианты планки

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Существует несколько вариантов планки, которые дополнительно прорабатывают основные мышцы для наращивания силы и стабильности. И если классическая планка для вас слишком проста, то попробуйте эти вариации.

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Планка с подъемом ног.

Чтобы выполнить планку с подъемом ноги, начните в положении классической планки, упираясь предплечьями и пальцами ног в пол. Чтобы сделать это упражнение немного проще, вы можете выполнять движение руками, а не предплечьями.

Медленно поднимите одну ногу на 10-15 см от пола; Сосчитайте до двух и медленно опустите ногу на пол; Поменяйте ноги и повторите; Сделайте два — три подхода по 10 повторений.

Планка с подтягиванием рук

Еще один способ разнообразить базовую планку — добавить подъем руки, надавливая на противоположное предплечье или ладонь. Чтобы выполнить планку с подъемом руки, выполните следующие действия:

Начните с положения классической планки; Осторожно перенесите вес тела на правое предплечье (или ладонь); Вытяните левую руку прямо перед собой; Задержитесь на три секунды, сохраняя туловище напряженным; Медленно верните руку в исходное положение; Поменяйте руки и повторите; Сделайте два — три подхода по 10 повторений.

Выполнение нескольких коротких подходов.

В некоторых тренировках говорится, что вместо выполнения одной планки в течение 30 секунд или более, есть хорошие перспективы в выполнении 10-15-секундной планки, отдыхе в течение 30 секунд (оставшееся время на отдых между подходами), и выполнении трех-пяти подходов. Общее время, проведенное на планке во время тренировки, должно составлять 60 секунд или меньше.