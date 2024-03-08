Вариации планки для тех, кому легко ее делать

Существует несколько вариантов планки, которые дополнительно прорабатывают основные мышцы для наращивания силы и стабильности. И если классическая планка для вас слишком проста, то попробуйте эти вариации.
Планка с подъемом ног.
Чтобы выполнить планку с подъемом ноги, начните в положении классической планки, упираясь предплечьями и пальцами ног в пол. Чтобы сделать это упражнение немного проще, вы можете выполнять движение руками, а не предплечьями.
Планка с подтягиванием рук
Еще один способ разнообразить базовую планку — добавить подъем руки, надавливая на противоположное предплечье или ладонь. Чтобы выполнить планку с подъемом руки, выполните следующие действия:
Выполнение нескольких коротких подходов.
В некоторых тренировках говорится, что вместо выполнения одной планки в течение 30 секунд или более, есть хорошие перспективы в выполнении 10-15-секундной планки, отдыхе в течение 30 секунд (оставшееся время на отдых между подходами), и выполнении трех-пяти подходов. Общее время, проведенное на планке во время тренировки, должно составлять 60 секунд или меньше.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.