Капитан "Зенита" рассказал, как игроки команды готовятся к матчам со "Спартаком"

Капитан "Зенита" назвал соперничество со "Спартаком" историческим

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Центральный защитник и капитан "Зенита" Дуглас Сантос выразил своё мнение по поводу принципиальности матчей с "Спартаком" из Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Футболист подчеркнул в разговоре с "РИА Новости Спорт", что игры против "Спартака" всегда имеют особый характер для "сине-бело-голубых". Сантос отметил, что каждая деталь имеет значение в подготовке к таким встречам, чтобы подойти к ним во всеоружии.

"Именно поэтому при подготовке к "Спартаку" важна каждая деталь — вплоть до сна, питания и всего остального. Ты должен учесть все детали, чтобы быть максимально готовым — выйти на поле в назначенный час, показать свою лучшую игру и, конечно же, с божьей помощью победить", — сказал Сантос.

После зимнего перерыва "Зенит" и "Спартак" уже сыграли в ничейном матче 19-го тура РПЛ. Также в апреле эти команды сыграют на стадии 1/ 4 финала Кубка России.