Глава "Зенита" усомнился в том, что "Спартак" можно назвать народной командой

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.
Менеджер отметил, что город является настоящим центром футбола в стране. В своих комментариях он также затронул тему "народной команды", относящуюся к "Спартаку", и заявил, что они сами должны доказать свою претензию на это звание.
"Футбольная столица России — Санкт-Петербург. "Спартак" — народная команда? Пускай доказывают, что они народная команда", — сказал Медведев.
По итогам 20-го тура Российской премьер-лиги, "Зенит" занимает лидирующую позицию в таблице, набрав 40 очков. В то же время, "Спартак" занимает шестое место и насчитывает 31 балл.
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