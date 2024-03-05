В "Зените" рассказали о своём отношении к возможному налогу на легионеров в РПЛ

В "Зените" признались, что отношение к налогу на легионеров в РПЛ у них "категорически отрицательное"

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Председатель правления футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев выразил крайнее неприятие идеи о возможном введении налога на легионеров в Российской Премьер-лиге.

Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его спортивного чиновника, такие сборы и платежи являются неуместными в данной лиге.

"Отношение к налогу на легионеров категорически отрицательное. Почему? Мы же не в доме терпимости находимся, а в РПЛ. Здесь эти сборы и платежи абсолютно неуместны", — сказал Медведев в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

В то же время, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что рассмотрение вопроса о введении такого налога займёт примерно полгода.

По информации, полученной от колумниста газеты "Спорт-Экспресс" Ильи Казакова, клубы могут платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведенную легионером на поле, в зависимости от его возраста — за игроков младше 23 лет сумма составляет 5 тысяч рублей, а за игроков старше данного возраста — 10 тысяч.