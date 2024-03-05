В "Зените" рассказали о своём отношении к возможному налогу на легионеров в РПЛ

Председатель правления футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев выразил крайнее неприятие идеи о возможном введении налога на легионеров в Российской Премьер-лиге.
По его спортивного чиновника, такие сборы и платежи являются неуместными в данной лиге.
"Отношение к налогу на легионеров категорически отрицательное. Почему? Мы же не в доме терпимости находимся, а в РПЛ. Здесь эти сборы и платежи абсолютно неуместны", — сказал Медведев в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
В то же время, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что рассмотрение вопроса о введении такого налога займёт примерно полгода.
По информации, полученной от колумниста газеты "Спорт-Экспресс" Ильи Казакова, клубы могут платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведенную легионером на поле, в зависимости от его возраста — за игроков младше 23 лет сумма составляет 5 тысяч рублей, а за игроков старше данного возраста — 10 тысяч.
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