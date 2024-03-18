Золотых медалей не будет: призеры чемпионата мира по хоккею получат хрустальные награды

Медали чемпионата мира по хоккею в 2024 году будут из хрусталя

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Стало известно, что медали для хоккейных команд, которые займут призовые места на чемпионате мира, будут сделаны из хрусталя.

Фото: wikimedia.org by Veccamus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Петр Бржиза, который занимает пост президента оргкомитета чемпионата, сказал, что организацией было принято решение сделать медали оригинальными со ссылкой на мастерство чехов, хоккейную историю и страну, где пройдет чемпионат. Вид медалей будет отвечать правилам, которые установлены IIHF. Но и уникальный подход организаторов будет проявлен при выборе материала для наград. В данном случае выбор пал на стекло. Целью было сделать так, чтобы медали хорошо выглядели на форме игроков. Бржиза заявил, что итоговым видом медалей оргкомитет был удовлетворен.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею будет проходить в городах Прага и Острава в период с 10 по 26 мая.