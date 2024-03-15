Бывший гендиректор "Спартака" не исключил возможность своего возвращения в спорт в будущем

Евгений Мележиков не исключает возвращение в спорт

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Евгений Мележиков, который раньше занимал пост гендиректора в команде "Спартак" не исключает свое возвращение в сферу спорта в будущем.

Фото: soccer.ru by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Мележиков сказал, что, возможно, вернется в футбол и спорт. Он не исключает, что сможет принести пользу своей бывшей команде и не только. Но на данный момент он хочет заниматься только семьей. Она в приоритете.

Напомним, что свой пост в "Спартаке" Мележиков занимал с лета 2021 года, когда Шамиль Газизов уволился. В целом на московский футбольный клуб Мележиков работал с 2015 года, а до этого был в команде "Локомотив".