Бывший гендиректор "Спартака" не исключил возможность своего возвращения в спорт в будущем

Евгений Мележиков, который раньше занимал пост гендиректора в команде "Спартак" не исключает свое возвращение в сферу спорта в будущем.
Мележиков сказал, что, возможно, вернется в футбол и спорт. Он не исключает, что сможет принести пользу своей бывшей команде и не только. Но на данный момент он хочет заниматься только семьей. Она в приоритете.
Напомним, что свой пост в "Спартаке" Мележиков занимал с лета 2021 года, когда Шамиль Газизов уволился. В целом на московский футбольный клуб Мележиков работал с 2015 года, а до этого был в команде "Локомотив".
Удобрение этим средством укрепит рассаду.