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Что такое бицепс и трицепс, как составить правильный план тренировок на эти мышцы и каких ошибок следует избегать при тренировке

Бицепс и трицепс: что это такое, план тренировок и ошибки в технике

3:17
Спорт

В стремлении к сильному и четко очерченному телосложению немногие достижения приносят такое удовольствие, как точеные бицепсы и трицепсы. Они не только символизируют силу верхней части тела, но и служат свидетельством вашей преданности делу и тяжелой работы в тренажерном зале.

Бицепс и трицепс: что это такое, план тренировок и ошибки в технике
Фото: flickr.com by ~ggvic~ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Но что это за мышцы? Бицепс и трицепс — две основные группы мышц предплечья. Бицепс расположен на передней поверхности предплечья, в то время как трицепс расположен на задней поверхности предплечья. Бицепсы отвечают за сгибание локтевого сустава и вращение предплечья. Трицепс отвечает за разгибание локтевого сустава.

Как бицепс, так и трицепс важны для силы и функционирования рук, и на них часто нацелены силовые упражнения, такие как сгибание бицепса и разгибание трицепса.

Чтобы сделать свои бицепсы и трицепсы сильными и подтянутыми, вам необходимо включить в свою тренировку специальные упражнения, нацеленные на эти группы мышц. Вот несколько советов, которые помогут вам составить эффективный план тренировок на бицепс и трицепс:

  • Начните с комплексных упражнений. Комплексные упражнения воздействуют на несколько групп мышц одновременно, что помогает вам нарастить общую силу и объем.
  • Меняйте диапазон повторений. Чтобы нарастить мышечную массу, вам нужно бросать вызов своим мышцам с помощью различных диапазонов повторений. Старайтесь выполнять по 3-4 подхода в каждом упражнении, по 8-12 повторений в подходе для наращивания мышечной массы и по 15-20 повторений в подходе для повышения выносливости и тонуса.
  • Отрегулируйте веса. Начните с веса, который вы можете поднимать в течение 8-12 повторений при хорошей форме, и постепенно увеличивайте вес по мере того, как вы становитесь сильнее.
  • Внесите разнообразие. Чтобы избежать скуки и застоя, меняйте упражнения каждые 4-6 недель.

Когда дело доходит до тренировок на бицепс и трицепс, есть несколько распространенных ошибок, которые часто совершают люди. Вот некоторые из наиболее важных ошибок, которых следует избегать:

  • Использование слишком большого веса. Поднятие слишком большого веса может вызвать чрезмерную нагрузку на суставы и привести к травмам.
  • Пренебрежение трицепсом. Это может привести к дисбалансу силы рук и их внешнего вида. Обязательно включите в тренировку упражнения, нацеленные на трицепс, такие как разгибание трицепса, наклоны и отжимания.
  • Неправильная техника упражнения. Это может привести к травмам и снизить эффективность упражнения. Обязательно используйте медленные и контролируемые движения и избегайте раскачивания или использования импульса для подъема веса.
  • Перетренированность. Это может привести к переутомлению, травмам и отсутствию прогресса. Обязательно давайте своим мышцам время на отдых и восстановление между тренировками и делайте их не чаще 2-3 раз в неделю.

Избегая эти распространенные ошибки и сосредоточившись на правильной технике, разнообразии и отдыхе, вы сможете развить сильные и подтянутые бицепсы и трицепсы, сведя к минимуму риск травм.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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