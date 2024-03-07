Евгения Медведева рассказала о самом захватывающем опыте после завершения карьеры

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что другие события сложно сравнивать с Олимпиадой

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известная фигуристка Евгения Медведева, которая дважды стала чемпионкой мира и Европы, а также серебряным призёром Олимпийских игр, рассказала о самом впечатляющем событии, произошедшем в её жизни после окончания профессиональной карьеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Медвелева призналась, что наиболее запоминающимся моментом для неё стали Олимпийские игры в Пекине, когда она отправилась в роль корреспондента Первого канала.

Это событие имело особое значение для Медведевой и стало одним из наиболее ярких в её жизни после того, как она завершила профессиональную карьеру.

"Трудно что-то сравнивать с Олимпийскими играми, которые были в моей жизни. Наверное, это Олимпийские игры в Пекине, на которые я съездила с корреспондентом Первого канала", — сказала Медведева, которую цитирует "РБК-Спорт".

Медведева была серебряным призером в женском одиночном катании и в командном турнире на Олимпийских играх 2018 года.

После Олимпиады она продолжала тренироваться под руководством тренера Брайана Орсера, но затем вернулась к своему прежнему тренеру Этери Тутберидзе. С тех пор Медведева не участвовала в официальных соревнованиях, фокусируясь на других аспектах своей жизни и карьеры.