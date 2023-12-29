Фигуристка Медведева о самом странном случае года: врач потушила сигарету о спину

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о самом странном эпизоде, который произошёл с ней в 2023 году.

Фото: wikimedia.org by David W. Carmichael is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спортсменка вспомнила, что во время гастролей ледового шоу Ильи Авербуха в Сочи у неё прихватило спину, да так, что она не могла не то что кататься на коньках, а даже выходить на лёд.

Фигуристке посоветовали обратиться к врачу, которая практикует китайскую и корейскую медицину.

Медведеву врач приняла в старенькой поликлинике. Доктор поставила спортсменке несколько иголок на спину.

"Потом она говорит: "Я тебе сейчас сделаю кое-что, нужно будет потерпеть 8 секунд". Проходит какое-то время, у меня как начинает жечь, чувствую, пахнет паленым. Спрашиваю: "А что вы там делаете?" В ответ: "Ха, прикуривание!" Она сигарету о меня потушила. Я выскакиваю: "Быстро снимайте всё", — рассказала Медведева в беседе со "Sport24".

Фигуристка отметила, что отдала врачу 15 тысяч вместо 10, которые она просила, и попросила её "больше никого не лечить".

После сомнительной процедуры у Медведевой остался шрам, однако, как ни странно, спина у неё болеть перестала.