Фигуристка Евгения Медведева рассказала о самом странном эпизоде, который произошёл с ней в 2023 году.
Спортсменка вспомнила, что во время гастролей ледового шоу Ильи Авербуха в Сочи у неё прихватило спину, да так, что она не могла не то что кататься на коньках, а даже выходить на лёд.
Фигуристке посоветовали обратиться к врачу, которая практикует китайскую и корейскую медицину.
Медведеву врач приняла в старенькой поликлинике. Доктор поставила спортсменке несколько иголок на спину.
"Потом она говорит: "Я тебе сейчас сделаю кое-что, нужно будет потерпеть 8 секунд". Проходит какое-то время, у меня как начинает жечь, чувствую, пахнет паленым. Спрашиваю: "А что вы там делаете?" В ответ: "Ха, прикуривание!" Она сигарету о меня потушила. Я выскакиваю: "Быстро снимайте всё", — рассказала Медведева в беседе со "Sport24".
Фигуристка отметила, что отдала врачу 15 тысяч вместо 10, которые она просила, и попросила её "больше никого не лечить".
После сомнительной процедуры у Медведевой остался шрам, однако, как ни странно, спина у неё болеть перестала.
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