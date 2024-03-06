Бомбардир английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" будет удостоен награды "Легенда футбола"

Уэйну Руни, бомбардиру футбольной команды Англии "Манчестер Юнайтед" будут присуждать награду "Легенда футбола". Мероприятие пройдет осенью в Лондоне.
Уэйн Руни считался первоклассным бомбардиром и в английской сборной, до тех пор, пока его не обошел Гарри Кейн.
Наравне с Руни награждать будут и Фару Уильямс. Она лидирует по количеству сыгранных матчей среди женской сборной.
Легенда футбола — это награда, которой удостаиваются игроки, внесшие большой вклад в футбол и имеющие за собой достижения в этом спорте.
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