Бомбардир английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" будет удостоен награды "Легенда футбола"

Уэйна Руни представят к награде "Легенда футбола" в Англии

0:36 Your browser does not support the audio element. Спорт

Уэйну Руни, бомбардиру футбольной команды Англии "Манчестер Юнайтед" будут присуждать награду "Легенда футбола". Мероприятие пройдет осенью в Лондоне.

Фото: flickr.com by dom fellowes is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Уэйн Руни считался первоклассным бомбардиром и в английской сборной, до тех пор, пока его не обошел Гарри Кейн.

Наравне с Руни награждать будут и Фару Уильямс. Она лидирует по количеству сыгранных матчей среди женской сборной.

Легенда футбола — это награда, которой удостаиваются игроки, внесшие большой вклад в футбол и имеющие за собой достижения в этом спорте.