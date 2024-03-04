Тренер "Динамо" рассказал, с кем мечтает разыграть титул чемпиона РПЛ

Тренер "Динамо" Личка признался, что мечтает разыграть чемпионский титул в матче с "Краснодаром"

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер "Динамо" Марцел Личка выразил уверенность в том, что его команда готова бороться за чемпионский титул после матча против "Локомотива" в 19-м туре Российской премьер-лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by FC Burevestnik Moscow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тренер подчеркнул, что не интересуется результатами других матчей РПЛ и сосредоточен только на своей команде.

Личка подчеркнул, что "Динамо" намерено вызвать борьбу у лидеров турнира и обещает, что команда не будет сдаваться легко. А в финальном матче, который "Динамо" проведёт с "Краснодаром", наставник команды мечтает выиграть титул чемпиона, пишет Газета.Ru.

"Мы готовы навязать борьбу лидерам чемпионата, с нами никому не будет просто. Мы принимаем дома "Зенит", принимаем "Спартак", заканчиваем сезон гостевым матчем с "Краснодаром" — было бы здорово, если бы мы разыграли в этом матче чемпионский титул, это был бы топ!" — сказал Личка.

В настоящее время "Динамо" занимает третье место в таблице с 35 очками, в то время как "Локомотив" располагается на пятой строчке с 31 очком. В следующем туре "Динамо" сыграет против "Ахмата" на своем поле, а матч состоится 9 марта.