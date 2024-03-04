Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Улучшите качество сна: пять продуктов, рекомендованных для борьбы со сном
В Подмосковье запланирована замена инженерных коммуникаций в 1763 домах
ФАС возбудила дело против Почта Банка
Во Владивостоке возбудили уголовное дело за надпись краской
АСВ впервые выставило на торги объединённый лот 9 компаний-должников
У Индостана и в Карибском море в этом году грядёт экстремальная жара
Как приготовить брауни в кружке в микроволновке
Российские производители цветов сообщили о готовности к повышенному спросу на 8 марта
Yle сообщила о рекордном распространении венерических болезней в Финляндии
Американская звезда поделилась, как она тренируется во время беременности

Тренировки Хилари Суонк во время беременности

1:02
Спорт

Хилари Суонк не позволяет беременности удерживать ее от посещения спортзала. 48-летняя актриса, которая в настоящее время носит двойню, недавно поделилась видео с тренировки в тренажерном зале.

Тренировки Хилари Суонк во время беременности
Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам актрисы, хоть подход каждого к беременности и фитнесу индивидуален, если ваш врач не возражает против спорта во время беременности, то это может принести только пользу. И многие врачи согласны с ней.

Соблюдение режима дородовой подготовки может облегчить общие проблемы во время беременности. Постоянные физические упражнения могут помочь уменьшить боль в спине за счет поддержания мышечной силы и уменьшить отеки за счет поддержания нормального кровообращения. Тренировки также помогут вам улучшить качество сна.

Поэтому тренироваться во время беременности может быть даже полезно. Только учитывайте свое состояние. Если вы чувствуете боли, нарастающее давление, лучше остановиться и приступить к тренировке позже, возможно, через пару дней, когда вам станет лучше.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Под Авдеевку ВСУ бросают резервы, в Бердычах уничтожен очередной Abrams Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Последние материалы
Yle сообщила о рекордном распространении венерических болезней в Финляндии
В Минобрнауки отказались от курса "Духовная безопасность личности"
Польский премьер Моравецкий отказался от переговоров с президентом Зеленским
Почему кошки метят обувь и как избавиться от запаха
Отбеливание зубов в домашних условиях: эффективные рецепты с фруктами и лимоном
В Благовещенске мужчина ударил ножом гражданскую жену из-за рассольника
Бурак Озчивит выступил с проникновенной речью на Всемирном фестивале молодежи
Лайфхак для кофеманов: как использовать пробку для совершенства вашего кофейного напитка
Китайский Hyperloop установил новый рекорд — более 623 км/ч
Три опасности, к которым водителям нужно подготовиться в начале весны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников