Американская звезда поделилась, как она тренируется во время беременности

Тренировки Хилари Суонк во время беременности

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хилари Суонк не позволяет беременности удерживать ее от посещения спортзала. 48-летняя актриса, которая в настоящее время носит двойню, недавно поделилась видео с тренировки в тренажерном зале.

Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам актрисы, хоть подход каждого к беременности и фитнесу индивидуален, если ваш врач не возражает против спорта во время беременности, то это может принести только пользу. И многие врачи согласны с ней.

Соблюдение режима дородовой подготовки может облегчить общие проблемы во время беременности. Постоянные физические упражнения могут помочь уменьшить боль в спине за счет поддержания мышечной силы и уменьшить отеки за счет поддержания нормального кровообращения. Тренировки также помогут вам улучшить качество сна.

Поэтому тренироваться во время беременности может быть даже полезно. Только учитывайте свое состояние. Если вы чувствуете боли, нарастающее давление, лучше остановиться и приступить к тренировке позже, возможно, через пару дней, когда вам станет лучше.