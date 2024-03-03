Как лучше подобрать тренировку и в каком порядке их проводить для большей эффективности

Как правильно разделить тренировки по группам мышц?

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ежедневное разделение тренировок по группам мышц — это высокоэффективный способ улучшить свои навыки. Оно не только дает вам четкое направление при тренировке, но и гарантирует, что у всех ваших мышц будет достаточно времени для восстановления, прежде чем снова настанет их очередь напрягаться. Далее мы рассмотрим самый популярный вид разделения.

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Верх, низ, отдых

Простой, эффективный и отлично подходит для наращивания силы в мышцах. Сплит с чередованием дней для верхней и нижней частей тела является основным элементом бесчисленных тренировок. И на то есть веские причины. Поскольку в каждый день задействуется очень много мышц, это позволяет увеличить интенсивность нагрузки, избегая перегрузки. Три основных комплексных упражнения (жим, приседание и становая тяга) легко включаются в основные движения в эти дни, что приносит пользу как пауэрлифтерам, так и штангистам общего профиля.

Понедельник: Верхняя группа мышц;

Вторник: Нижняя группа мышц;

Среда: Отдых;

Четверг: Верхняя группа;

Пятница: Нижняя группа;

Отдыхайте в выходные.

Этот простой сплит отлично подойдет для начала вашего фитнес-путешествия или для того, чтобы оживить его чем-то новым.