Как лучше подобрать тренировку и в каком порядке их проводить для большей эффективности

Ежедневное разделение тренировок по группам мышц — это высокоэффективный способ улучшить свои навыки. Оно не только дает вам четкое направление при тренировке, но и гарантирует, что у всех ваших мышц будет достаточно времени для восстановления, прежде чем снова настанет их очередь напрягаться. Далее мы рассмотрим самый популярный вид разделения.
Верх, низ, отдых
Простой, эффективный и отлично подходит для наращивания силы в мышцах. Сплит с чередованием дней для верхней и нижней частей тела является основным элементом бесчисленных тренировок. И на то есть веские причины. Поскольку в каждый день задействуется очень много мышц, это позволяет увеличить интенсивность нагрузки, избегая перегрузки. Три основных комплексных упражнения (жим, приседание и становая тяга) легко включаются в основные движения в эти дни, что приносит пользу как пауэрлифтерам, так и штангистам общего профиля.
Понедельник: Верхняя группа мышц;
Вторник: Нижняя группа мышц;
Среда: Отдых;
Четверг: Верхняя группа;
Пятница: Нижняя группа;
Отдыхайте в выходные.
Этот простой сплит отлично подойдет для начала вашего фитнес-путешествия или для того, чтобы оживить его чем-то новым.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.