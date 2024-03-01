Стало известно, почему Промесу не позволили вылететь в Россию из Дубая вместе с командой "Спартака"

Нидерландская прокуратура требует экстрадировать футболиста "Спартака" Квинси Промеса из ОАЭ.
Как сообщает телеграм-канал Mash, в результате этого требования Промес был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая, и ему было запрещено вылететь в Россию вместе с остальной командой.
Представители силовых ведомств ОАЭ запросили у нидерландской стороны необходимые документы для экстрадиции футболиста.
На данный момент, Промес все еще находится в ОАЭ.
В текущем сезоне он провел 21 матч за "Спартак", забив восемь голов и сделав восемь голевых передач. Его контракт с российским клубом действителен до июня 2024 года.
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