Стало известно, почему Промесу не позволили вылететь в Россию из Дубая вместе с командой "Спартака"

Прокуратура Нидерландов потребовала, чтобы Промеса экстрадировали из ОАЭ

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нидерландская прокуратура требует экстрадировать футболиста "Спартака" Квинси Промеса из ОАЭ.

Фото: Openverse by Дмитрий Голубович is licensed under CC BY-SA 3.0

Как сообщает телеграм-канал Mash, в результате этого требования Промес был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая, и ему было запрещено вылететь в Россию вместе с остальной командой.

Представители силовых ведомств ОАЭ запросили у нидерландской стороны необходимые документы для экстрадиции футболиста.

На данный момент, Промес все еще находится в ОАЭ.

В текущем сезоне он провел 21 матч за "Спартак", забив восемь голов и сделав восемь голевых передач. Его контракт с российским клубом действителен до июня 2024 года.