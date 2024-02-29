Квинси Промес не смогут вылететь со своей командой из Дубая

Игрока московского "Спартака" Промеса не пустили в самолёт с командой, вылетающей из Дубая

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Футболист Квинси Промес, нападающий "Спартака", не смог сесть на рейс вместе со своей командой, вылетающей из аэропорта "Аль-Мактум" в Дубае.

Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как сообщает Metaratings, причины, по которым Промесу не разрешили войти в самолёт, пока неизвестны.

Важно отметить, что недавно Промес был признан виновным в контрабанде наркотиков и приговорён к 6 годам лишения свободы.

Он также получил 1,5 года тюремного заключения за инцидент с нанесением травм его двоюродному брату. В общей сложности срок заключения Промеса составляет 7,5 лет.

Следует отметить, что футболист не являлся на судебные заседания по своим уголовным делам.

Пока точные причины отказа Промесу в посадке на самолет остаются неизвестными.