Журова верит, что апелляция российских фигуристов по поводу золота ОИ-2022 может быть удовлетворена

Депутат Журова допустила, что российские фигуристы смогут вернуть золото ОИ-2022 по апелляции

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о шансах российских фигуристов, подавших апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), вернуть себе золотые медали командного турнира на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Фото: Соцсети Светланы Журовой

Журова полагает, что у них есть возможность добиться этого, так как они подали целых три исковых заявления, которые заставят CAS более полно изучить дело и объяснить причины отказа в наградах.

Она поясняет, что подача нескольких заявлений дает возможность привести больше аргументов и доказательств нарушений прав спортсменов.

Журова также приводит пример американских спортсменов, чья команда все равно получила золотые медали, несмотря на дисквалификацию одного из участников.

"Я думаю, что здесь просчитывается аналогия, как когда-то выиграли дело американцы, в составе команды которых был дисквалифицирован один спортсмен, при том, что все остальные, несмотря на дисквалификацию, свое золото получили", — заявила Журова, которую цитирует Газета.Ru.

Камила Валиева, российская фигуристка, была дисквалифицирована CAS в январе 2024 года из-за нарушения антидопинговых правил. Она была отстранена на четыре года и лишена всех наград, включая медаль с Олимпийских игр.

В результате этой дисквалификации, Международный союз конькобежцев (ISU) присудил российской команде третье место в командном турнире, не лишив ее всех наград. Золото получили спортсмены из США, серебро — японская команда.