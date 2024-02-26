Тарасова оценила целесообразность подачи апелляции по медалям командного турнира ОИ-2022

Тренер Тарасова считает, что апелляция России в CAS не поможет вернуть золото командного турнира ОИ-2022

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Татьяна Тарасова полагает, что апелляция, поданная Россией и Канадой, не приведет к возврату золотых медалей фигуристам.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Международный союз конькобежцев (ISU) изменил результаты командного турнира на Олимпиаде 2022, перемещая российскую команду на третье место после аннулирования результатов российской фигуристки Камилы Валиевой. В то же время, сборная Канады оказалась на четвёртом месте.

Зарегистрировав апелляции, Россия и Канада обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) с надеждой изменить решение ISU.

Однако Тарасова высказала сомнения относительно целесообразности этого шага. Она считает, что если результаты Камилы Валиевой действительно были аннулированы, то её команда может занять только третье место, и никакое решение суда не сможет изменить этот исход.

По мнению тренера, фигуристы сами решили подать апелляцию, но она считает, что это необходимость или полезность данного действия вызывают сомнения. Она также подчеркивает, что дело Камилы уже завершено, и нет смысла продолжать его рассматривать через апелляцию.

"Это не приведет к возвращению золота. Я рассуждаю логично: если Камила не на том месте, то количество баллов только на бронзу. Все. А дело Камилы уже закончилось, чего подавать‑то?" — сказала Тарасова в разговоре с "Матч-ТВ".