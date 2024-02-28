Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно посадить лук на огороде, чтобы получить крупные головки
Загадка кошачьего сна: почему многие кошки выбирают ноги владельцев
Gen Psych: эксперты назвали самый вредный для мозга завтрак, который ведёт к слабоумию
Europe’s Journal of Psychology: Любовь к черному юмору может предсказать риск депрессии
Врач Гульшат Латыпова: Курение и ожирение могут вызвать тромбоз
Онколог Карпин заявил, что обнаружен опасный индикатор рака простаты
Как избежать стресса у кошек во время уборки пылесосом
В Epic Games Store версия Tomb Raider Remastered 1-3 отличается от остальных
Минобороны РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении
Кожевников назвал команду, которая может "стрельнуть" на нынешнем Кубке Гагарина

Олимпийский чемпион Кожевников считает, что "Автомобилист" может выиграть на Кубке Гагарина

1:12
Спорт

По мнению двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова, команда "Автомобилист" может оказаться серьёзным претендентом на Кубок Гагарина в текущем сезоне КХЛ.

Олимпийский чемпион Кожевников считает, что "Автомобилист" может выиграть на Кубке Гагарина
Фото: commons.wikimedia.org by GagarinuvPohar.jpg: SimcaCZE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Несмотря на то, что команда не показывала выдающиеся результаты в регулярном чемпионате, опытные игроки их состава имеют достаточно опыта и могут проявить себя в плей-офф.

"Скажу, что и "Автомобилист" не очень смотрелся в регулярном чемпионате. Но там игроки опытные, три звена прошли кучу плей-офф. Могут стрельнуть тоже", — сказал Кожевников в разговоре с "Чемпионатом".

Кожевников отметил, что в хоккейном плей-офф все команды имеют равные шансы на успех, и "Автомобилист" не исключение.

В первом раунде Кубка Гагарина-2024 "Автомобилист" проведет серию матчей против казанского "Ак Барса", который одержал победу над ними в регулярном чемпионате со счетом 3:1. Обе команды заняли четвертое и пятое места соответственно в турнирной таблице регулярного сезона КХЛ, отделившись друг от друга всего двумя очками. Это указывает на то, что серия матчей может быть интересной и напряжённой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
В Москве прошёл II Большой круг российского казачества Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея
Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея
Последние материалы
Как правильно посадить лук на огороде, чтобы получить крупные головки
Загадка кошачьего сна: почему многие кошки выбирают ноги владельцев
Gen Psych: эксперты назвали самый вредный для мозга завтрак, который ведёт к слабоумию
Europe’s Journal of Psychology: Любовь к черному юмору может предсказать риск депрессии
Врач Гульшат Латыпова: Курение и ожирение могут вызвать тромбоз
Онколог Карпин заявил, что обнаружен опасный индикатор рака простаты
Как избежать стресса у кошек во время уборки пылесосом
В Epic Games Store версия Tomb Raider Remastered 1-3 отличается от остальных
Минобороны РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении
Появилось первое видео момента уничтожения танка "Абрамс" у Авдеевки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников