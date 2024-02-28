Кожевников назвал команду, которая может "стрельнуть" на нынешнем Кубке Гагарина

Олимпийский чемпион Кожевников считает, что "Автомобилист" может выиграть на Кубке Гагарина

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По мнению двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова, команда "Автомобилист" может оказаться серьёзным претендентом на Кубок Гагарина в текущем сезоне КХЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by GagarinuvPohar.jpg: SimcaCZE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Несмотря на то, что команда не показывала выдающиеся результаты в регулярном чемпионате, опытные игроки их состава имеют достаточно опыта и могут проявить себя в плей-офф.

"Скажу, что и "Автомобилист" не очень смотрелся в регулярном чемпионате. Но там игроки опытные, три звена прошли кучу плей-офф. Могут стрельнуть тоже", — сказал Кожевников в разговоре с "Чемпионатом".

Кожевников отметил, что в хоккейном плей-офф все команды имеют равные шансы на успех, и "Автомобилист" не исключение.

В первом раунде Кубка Гагарина-2024 "Автомобилист" проведет серию матчей против казанского "Ак Барса", который одержал победу над ними в регулярном чемпионате со счетом 3:1. Обе команды заняли четвертое и пятое места соответственно в турнирной таблице регулярного сезона КХЛ, отделившись друг от друга всего двумя очками. Это указывает на то, что серия матчей может быть интересной и напряжённой.