Ни одна гонка "Формулы 1" сейчас не проходит в Германии. Последний раз гонка состоялась в 2020 году на Нюрбургринге.
Бывший глава Mercedes Motorsport Норберт Хауг не верит, что "Формула 1" вернётся в ФРГ. Причина кроется в недостатке сотрудничества между политиками.
Он призывает к инициативе со стороны автомобильных энтузиастов и потенциальных спонсоров, утверждая, что проведение гонки в Хоккенхайме могло бы приносить доход, включая налоговые поступления.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.