Нет перспектив: бывший глава Mercedes Motorsport Норберт Хауг высказался о проведении гонок "Формулы 1" Германии

Бывший глава Mercedes Motorsport Норберт Хауг считает, что перспектив на проведение гонок "Формулы 1" у Германии нет

0:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ни одна гонка "Формулы 1" сейчас не проходит в Германии. Последний раз гонка состоялась в 2020 году на Нюрбургринге.

Фото: Own work by Michał Obrochta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Бывший глава Mercedes Motorsport Норберт Хауг не верит, что "Формула 1" вернётся в ФРГ. Причина кроется в недостатке сотрудничества между политиками.

Он призывает к инициативе со стороны автомобильных энтузиастов и потенциальных спонсоров, утверждая, что проведение гонки в Хоккенхайме могло бы приносить доход, включая налоговые поступления.