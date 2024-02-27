Вратарь ЦСКА Федотов рассказал об атмосфере, царящей в команде

Вратарь ЦСКА Федотов похвалил атмосферу в команде

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Голкипер хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов поделился своими взглядами на атмосферу в команде в течение сезона 2023/24.

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Спортсмен отметил, что коллектив у них хорошо сложился и в нём царит дружеская атмосфера.

"У нас в целом сложился неплохой коллектив, и атмосфера в нем, соответственно, тоже", — сказал Федотов, слова которого приводит Газета.Ru.

Тем не менее, Федотов затруднился указать одно конкретное причину неудачного выступления ЦСКА в текущем сезоне. Красно-синие занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ). Вратарь отметил, что может говорить только о своих действиях и не может ответить за команду в целом.

Затем Федотов обсудил вопрос о том, стал ли он сильнее как хоккеист после прохождения армейской службы и укрепления духовных качеств. Спортсмен отметил, что, вероятно, да, но при этом не стал давать однозначного ответа на заданный вопрос.

Федотов пробыл в армии в сезоне 2022/23. Во время службы он также играл за сборную Военно-морского флота (ВМФ) и завоевал серебряные медали на чемпионате Вооружённых Сил России.