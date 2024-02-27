Россия уступила индусам в "Битве роботов"

Индия победила в битве роботов на "Играх будущего" в Казани

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Команда из Индии "DS Robotics" стала победителем в дисциплине "Битва роботов" на "Играх будущего" в Казани, сообщает ТАСС. 26 февраля в финальном бою индийский робот "Godspeed" отправил в нокаут "Папочку" из Санкт-Петербурга.

Фото: flickr.com by Erwin Sooputa madre is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что за первое место индийцы получили 175 тысяч долларов.

Второе место заняла команда из России "Daddy Bots" и робот "Папочка". Выигрыш команды составил 80 тысяч долларов. Бронзовая медаль досталась еще одной российской команде, "Турбомехатроники" с роботом "Путевой-23". Они выиграли денежный приз в размере 60 тысяч долларов.

Всего в турнире участвовали 16 команд из 11 стран мира. Общий призовой фонд "Битвы роботов" составил 500 тысяч долларов.

Для России соревнования роботов подобного масштаба стали большой новинкой. Трансляции матчей посмотрели более 5 миллионов человек.