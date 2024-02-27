Россия уступила индусам в "Битве роботов"

Команда из Индии "DS Robotics" стала победителем в дисциплине "Битва роботов" на "Играх будущего" в Казани, сообщает ТАСС. 26 февраля в финальном бою индийский робот "Godspeed" отправил в нокаут "Папочку" из Санкт-Петербурга.
Сообщается, что за первое место индийцы получили 175 тысяч долларов.
Второе место заняла команда из России "Daddy Bots" и робот "Папочка". Выигрыш команды составил 80 тысяч долларов. Бронзовая медаль досталась еще одной российской команде, "Турбомехатроники" с роботом "Путевой-23". Они выиграли денежный приз в размере 60 тысяч долларов.
Всего в турнире участвовали 16 команд из 11 стран мира. Общий призовой фонд "Битвы роботов" составил 500 тысяч долларов.
Для России соревнования роботов подобного масштаба стали большой новинкой. Трансляции матчей посмотрели более 5 миллионов человек.
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