В честь 245-летия города Лукоянова и 95-летия Лукояновского округа прошли автогонки. Всего на гонках представлены несколько классов: Тр-0 для новичков, Тр-1 для опытных пилотов и триал — заезд на 4 км по бездорожью, где нужно первым достать флаг и вернуться на финиш.
Корреспондент nntv. tv Дарья Строкина отметила, что уникальностью мероприятия является трасса, покрытая толстым слоем снега, а также машины, собранные вручную водителями.
Главный судья Лидия Хренова отметила, что трасса тяжёлая. Корреспондент Дарья Строкина считает, что на соревнованиях крайне важна безопасность.
"Самое главное — это помнить, что езда на высоких скоростях часто может вскружить голову. Увлекаться ими лучше в специально отведенных местах", — отметила она.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.