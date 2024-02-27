Автогонки на трассе с толстым слоем снега состоялись в Лукояновском округе

В Лукояновском округе состоялись ежегодные автогонки

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В честь 245-летия города Лукоянова и 95-летия Лукояновского округа прошли автогонки. Всего на гонках представлены несколько классов: Тр-0 для новичков, Тр-1 для опытных пилотов и триал — заезд на 4 км по бездорожью, где нужно первым достать флаг и вернуться на финиш.

Корреспондент nntv. tv Дарья Строкина отметила, что уникальностью мероприятия является трасса, покрытая толстым слоем снега, а также машины, собранные вручную водителями.

Главный судья Лидия Хренова отметила, что трасса тяжёлая. Корреспондент Дарья Строкина считает, что на соревнованиях крайне важна безопасность.

"Самое главное — это помнить, что езда на высоких скоростях часто может вскружить голову. Увлекаться ими лучше в специально отведенных местах", — отметила она.

Автогонки