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Стало известно, кто может заменить Валиеву на Играх будущего в Казани

В качестве замены Валиевой в роли почётного гостя Игр будущего может выступить Загитова

1:10
Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может быть выбрана в качестве замены дисквалифицированной спортсменки Камилы Валиевой в качестве почётного гостя на официальных мероприятиях Игр будущего, которые начнутся 21 февраля в Казани.

В качестве замены Валиевой в роли почётного гостя Игр будущего может выступить Загитова
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно информации из источника издания "Спорт-Экспресс", изначально планировалось, что Валиева станет лицом этих соревнований и примет участие в церемонии открытия. Однако после дисквалификации Валиевой на четыре года по решению CAS, эти планы могут измениться.

Несмотря на то, что Игры будущего не входят в систему ВАДА и не подчиняются требованиям CAS напрямую. Представитель Игр будущего ранее заявил, что Валиева не может участвовать в спортивной составляющей Игр будущего, однако ей разрешено быть зрителем на трибунах.

Известно, что во вторник Валиеву видели в международном аэропорту "Казань".

Окончательное решение о включении Валиевой в промо-кампанию Игр будущего или нет, будет принято позднее. Игры будущего, которые пройдут в Казани, будут многожанровыми соревнованиями формата фиджитал и продлятся до 3 марта.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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