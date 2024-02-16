Стало известно, кто может заменить Валиеву на Играх будущего в Казани

В качестве замены Валиевой в роли почётного гостя Игр будущего может выступить Загитова

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может быть выбрана в качестве замены дисквалифицированной спортсменки Камилы Валиевой в качестве почётного гостя на официальных мероприятиях Игр будущего, которые начнутся 21 февраля в Казани.

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Согласно информации из источника издания "Спорт-Экспресс", изначально планировалось, что Валиева станет лицом этих соревнований и примет участие в церемонии открытия. Однако после дисквалификации Валиевой на четыре года по решению CAS, эти планы могут измениться.

Несмотря на то, что Игры будущего не входят в систему ВАДА и не подчиняются требованиям CAS напрямую. Представитель Игр будущего ранее заявил, что Валиева не может участвовать в спортивной составляющей Игр будущего, однако ей разрешено быть зрителем на трибунах.

Известно, что во вторник Валиеву видели в международном аэропорту "Казань".

Окончательное решение о включении Валиевой в промо-кампанию Игр будущего или нет, будет принято позднее. Игры будущего, которые пройдут в Казани, будут многожанровыми соревнованиями формата фиджитал и продлятся до 3 марта.