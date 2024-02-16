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Прокуратура Амстердама приняла меры, чтобы доставить осуждённого Промеса в Нидерланды

Осуждённого игрока "Спартака" Квинси Промеса объявили в международный розыск

1:12
Спорт

Пресс-секретарь прокуратуры Амстердама, Франклин Ваттимен, заявил, что нападающий московского клуба "Спартак" Квинси Промес объявлен в международный розыск.

Осуждённого игрока "Спартака" Квинси Промеса объявили в международный розыск
Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Более того, Нидерланды уже предприняли шаги для его экстрадиции, добавил представитель прокуратуры Амстердама.

"Осужденный футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции", — сказал Ваттимен, которого цитирует "РИА Новости Спорт".

Такие меры в отношении нидерландского футболиста связаны с тем, что Промес был приговорен к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и полутора годам тюрьмы за поножовщину со своим двоюродным братом. Общий срок назначенного Промесу тюремного заключения составляет 7,5 года.

Несмотря на свою судимость, Промес был включен в состав команды "Спартака" и принял участие в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги против "Кайрата", где забил два гола. Игра завершилась победой московского клуба со счетом 6:0. В настоящее время команда находится на зимних сборах в ОАЭ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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