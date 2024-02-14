Решение суда Амстердама о признании нидерландского футболиста Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков может иметь для него самые серьёзные последствия.
Если нападающий московского "Спартака" вернётся в Нидерланды, то может быть отправлен в тюрьму на срок до 6 лет.
В связи с этим, нидерландский журналист Ерун Каптейнс предложил Промесу остаться в России, чтобы избежать наказания. Он также считает, что не будет необходимости искать замену для Промеса в команде "Спартака", если он продолжит играть в Российской Премьер лиге.
"Наверное, ему следует оставаться в России всю оставшуюся жизнь, если он не хочет попасть в тюрьму в Нидерландах. Думаю, клубу не понадобится искать Промесу замену, если он будет играть в РПЛ", — сказал Каптейнс в разговоре со "Спорт-Экспресс".
По данным прокуратуры, Промес был связан с преступной сетью, занимавшейся перевозкой наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена была изъята партия кокаина весом около 1370 кг, связанная с игроком "Спартака". Это серьезное обвинение, которое может иметь последствия для его карьеры и репутации.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.