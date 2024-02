Не получал ни кроны, ни рубля: экс-глава мирового биатлона Бессеберг сделал заявление

По словам бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, ни от одного российского гражданина он не получал денег. Такое заявление он сделал в суде.

Фото: defense.gov by Tim Hipps is licensed under public domain in the United States