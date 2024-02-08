По словам бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, ни от одного российского гражданина он не получал денег. Такое заявление он сделал в суде.
Напоминаем, что 9 февраля начат судебный процесс над Бессебергом. Его обвиняют в том, что он получал взятки, в том числе он россиян. Во вторник прошли слушания показаний бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
"Я хочу четко заявить, что никогда не получал ни кроны, ни рубля, ни доллара ни от одного россиянина", — передаёт NRK слова Бессеберга.
Процесс по его делу будет длиться до 16 февраля. Бессеберга считают виновным в получении взяток. Среди них часы стоимостью 195 тысяч норвежских крон (около 18 тысяч долларов).
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.