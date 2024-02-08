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Не получал ни кроны, ни рубля: экс-глава мирового биатлона Бессеберг сделал заявление

Экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Бессеберг заявил, что никогда не получал от россиян ни крон, ни рублей

0:52
Спорт

По словам бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, ни от одного российского гражданина он не получал денег. Такое заявление он сделал в суде.

Экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Бессеберг заявил, что никогда не получал от россиян ни крон, ни рублей
Фото: defense.gov by Tim Hipps is licensed under public domain in the United States

Напоминаем, что 9 февраля начат судебный процесс над Бессебергом. Его обвиняют в том, что он получал взятки, в том числе он россиян. Во вторник прошли слушания показаний бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

"Я хочу четко заявить, что никогда не получал ни кроны, ни рубля, ни доллара ни от одного россиянина", — передаёт NRK слова Бессеберга.

Процесс по его делу будет длиться до 16 февраля. Бессеберга считают виновным в получении взяток. Среди них часы стоимостью 195 тысяч норвежских крон (около 18 тысяч долларов).

Экс-главу Международного союза биатлонистов обвинили в получении взяток от России.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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