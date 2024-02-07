Тренер Назаров считает, что Такеру Карлсону стоит посетить финал Кубка Гагарина для сравнения с кубком Стэнли

Тренер Назаров пригласил Такера Карлсона на финал Кубка Гагарина

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Известный американский журналист Такер Карлсон получил приглашение от известного российского тренера Андрея Назарова посетить финальную серию Кубка Гагарина, чтобы американец имел возможность сравнить её с финальной серией Кубка Стэнли.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Назаров выразил благодарность Карлсону за его прямолинейность и за то, что он, будучи американцем, решил посетить Россию в такое сложное время и взять у президента Владимира Путина интервью, дабы более полно понять эту страну.

"Хочется поблагодарить известного американского журналиста Такера Карлсона за его честную гражданскую позицию и за то, что он, будучи американцем, прилетел в Россию в столь сложный период, чтобы своими глазами увидеть нашу замечательную страну и взять интервью у нашего президента Владимира Владимировича Путина", — сказал Назаров в разговоре с "Чемпионатом".

Тренер признался, что с нетерпением ждет публикации этого интервью.

С учетом начала плей-офф КХЛ, Назаров пригласил Такера Карлсона посетить финальную серию Кубка Гагарина и сравнить её с финальной серией Кубка Стэнли, которая проводится в Северной Америке. Тренер надеется, что это сравнение поможет более глубоко оценить и понять особенности и привлекательность хоккея в России и в Северной Америке.