Тренер Абашкин считает, что Мирру Андрееву ждёт успех на "Большом шлеме" в 2024 году

Тренер Абашкин уверен, что Мирра Андреева в 2024 году будет играть в полуфинале турнира "Большого шлема"

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Анатолий Абашкин, заслуженный тренер России по теннису, поделился своим мнением о перспективах 16-летней россиянки Мирры Андреевой, которая прошла в 1/8 финала Australian Open 2024.

Фото: commons.wikimedia.org by si.robi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Абашкин выразил уверенность, что у юной теннисистки есть большой потенциал, но отметил, что не стоит спешить с его раскрытием.

Хотя он не исключил, что в текущем году Андреева может дойти до полуфинала турнира "Большого шлема", он также предупредил, что это будет неожиданным и неплановым результатом.

"То, что она показывает в 16 лет, свидетельствует о ее большом потенциале, но спешить с его раскрытием, наверное, не нужно. С интересом понаблюдаем за ее развитием, не исключаю, что в этом году она сможет и до полуфинала турниров "Большого шлема" дойти", — сказал Абашкин, которого цитирует Газета.Ru.

В ходе Australian Open Мирра Андреева одержала несколько побед, включая матчи против Диан Парри из Франции и Онс Жабер из Туниса, прежде чем проиграть в 1/8 финала чешской теннисистке Барборе Крейчиковой.

В актуальном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Мирра Андреева теперь занимает 47-е место. Первое место в рейтинге сохраняет полька Ига Свентек, за ней следуют представительница Беларуси Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана.