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Россиянка Андреева победила 6-ю ракетку мира и не думает, что "добилась чего-то невероятного"

Юная теннисистка Андреева, победившая 6-ю ракетку мира на Australian Open, не думает о рейтингах

1:08
Спорт

Юная 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая во втором круге Открытого чемпионата Австралии одолела шестую ракетку мира тунисску Онс Жабер призналась, что старается просто не думать о своих рейтингах.

Юная теннисистка Андреева, победившая 6-ю ракетку мира на Australian Open, не думает о рейтингах
Фото: commons.wikimedia.org by si.robi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Своё продвижение вверх в мировом теннисном рейтинге россиянка тоже не считает чем-то особенно выдающимся.

Спортсменка считает, что думать о своём положении в мире мирового тенниса ей ещё рано в силу возраста.

«Просто стараюсь не думать о рейтингах. Не считаю, что добилась чего-то невероятного, на это у меня ещё есть время. Иногда могу накручивать себя, лёжа в кровати, но на следующее утро всё в порядке. Мне же 16, зачем думать о рейтингах?"- сказала Андреева журналистам.

Теннисистка отметила, что хочет просто расти в любимом виде спорта, пусть даже по чуть-чуть. 

Андреева добавила, что просто старается не думать ни о каких рейтингах, сосредоточившись исключительно на теннисе.

После победы над Онс Жабер Андреева поднялась в мировой классификации с 47 на 34 место.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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