Экс-игроку "Далласа" Рибейро грозит до 50 лет тюрьмы за сексуальные домогательства

Майк Рибейро, бывший игрок команды "Даллас Старз" в НХЛ, столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах и насилии, которые, как предполагается, произошли в июне 2021 года.
Согласно информации от KLTV, прокуроры сообщили о трёх инцидентах, к которых обвиняемый участвовал на озере Сайпресс-Спрингс.
В первый раз Рибейро сексуально надругался над женщиной, когда та управляла лодкой. Второй инцидент описывает, как он находился на гидроцикле с другой женщиной и недвусмысленно касался её. По последней информации, обвиняемый пытался сексуально домогаться к третьей женщине, но она оттолкнула его и сказала, чтобы он не прикасался к ней.
Сообщается, что на следующий день после инцидентов Рибейро написал одной из жертв, что не помнит произошедшего.
Если Майк Рибейро будет признан виновным, ему грозит серьезное наказание вплоть до 50 лет лишения свободы. Fox News также подтверждает эту возможность, отмечая на серьезность обвинений, с которыми столкнулся бывший хоккеист.
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