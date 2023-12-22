Бывшая ассистентка Вина Дизеля подала на актёра иск в Верховный суд Лос-Анджелеса по обвинению в сексуальных домогательствах.
Актёра Вина Дизеля обвинила в домогательствах бышая ассистентка Аста Джонассон. Женщина утверждает, что артист в 2010 году чуть было её не изнасиловал, прижав к стене, несмотря на её сопротивление.
Она утверждает, что сестра звезды "Форсажа" уволила её после инцидента с приставанием.
Бывшая помощница актёра требует наложить штрафы в размере $10 тыс. за каждое нарушение и также компенсировать ей ущерб. Сумма запрошенной компенсации не разглашается.
Адвокат Дизеля объяснил, что актёр отрицает все обвинения. Он отмечает, что женщина проработала с Дизелем всего 9 дней.
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