Хоккеист Зарипов объяснил, почему спортсмены не пользуются российскими клюшками

Хоккеист Зарипов объяснил, почему у игроков не в ходу российские клюшки

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов объяснил, почему у игроков его вида спорта не принято пользоваться клюшками российского производства. Хоккеист является основателем компании "ЗаряД", которая занимается изготовлением профессиональных, композитных клюшек.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

Таким образом хоккеист оценил слова главы ФХР Дмитрия Курбатова, сообщившего, что только 2% профессиональных хоккеистов играют клюшками российского производителя "Заряд".

Зарипов подтвердил, что отечественные клюшки в КХЛ действительно выбирают редко. Однако руководство беседует с хоккеистами, напоминая о существовании российского производителя клюшек.

Хоть пока желающих попробовать поиграть отечественным инвентарём мало, работа в этом направлении всё равно ведётся. В КХЛ надеются, что юниоры будут более лояльны к отечественному продукту, и будут оставлять о клюшках хорошие отзывы, сказал спортсмен.

"Я слышал от многих профессионалов, которые играют нашими клюшками, что разницы существенной нет, они все похожи друг на друга. Здесь, наверное, просто есть стереотип, что если российское — значит, не очень. Многие даже не тянутся попробовать", — сказал Зарипов, которого цитирует "РИА Новости".