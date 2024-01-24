Третьяк оценил перспективы возвращения россиян на международные соревнования

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился своими мыслями по поводу возвращения россиян на международную арену.
Третьяк рассказал, что переговоры с Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ) пройдёт в марте 2024 года. На этот чемпионат мира по хоккею российские спортсмены точно не поедут, напомнил президент ФХР.
О том, как будут развиваться события с допуском россиян дальше, пока судить сложно, признался знаменитый хоккеист.
"Далее будем смотреть. Перспективы? Сложно сказать. Ведутся переговоры между ИИХФ и НХЛ, но мы не знаем, как они проходят, потому что в них не участвуем", — добавил Третьяк.
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