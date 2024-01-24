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Третьяк оценил перспективы возвращения россиян на международные соревнования

Глава ФХР Третьяк о допуске россиян к международным соревнованиям: "Будем смотреть"

0:44
Спорт

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился своими мыслями по поводу возвращения россиян на международную арену.

Глава ФХР Третьяк о допуске россиян к международным соревнованиям: "Будем смотреть"
Фото: commons.wikimedia.org by Government.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Третьяк рассказал, что переговоры с Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ) пройдёт в марте 2024 года. На этот чемпионат мира по хоккею российские спортсмены точно не поедут, напомнил президент ФХР.

О том, как будут развиваться события с допуском россиян дальше, пока судить сложно, признался знаменитый хоккеист.

"Далее будем смотреть. Перспективы? Сложно сказать. Ведутся переговоры между ИИХФ и НХЛ, но мы не знаем, как они проходят, потому что в них не участвуем", — добавил Третьяк.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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