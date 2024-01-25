Зверев оценил свои шансы на полуфинальный матч с Даниилом Медведевым

Теннисист Зверев признался, что с Даниилом Медведевым невероятно трудно играть

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Немецкий теннисист Александр Зверев, с которым россиянину Даниилу Медведеву 26 января предстоит сыграть полуфинальный матч на Открытом чемпионате Австралии-2024, рассказал, что думает о российском спортсмене.

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По мнению Зверева, Медведев — равный ему по силе игрок. Немец считает, что в прошлом году Медведев был лучшим на корте, что придавало россиянину огромную уверенность в себе.

Зверев напомнил, что у него не так давно была травма, которая, в свою очередь, лишает его уверенности тогда, когда это так необходимо.

Немецкий спортсмен считает, что Медведев — один из сильнейших теннисистов мира, и встреча с ним не может быть простой.

"Конечно, с ним невероятно трудно играть. Прямо сейчас он — один из лучших игроков мира. Но я доволен своим положением и собираюсь сделать всё возможное, чтобы выиграть в пятницу" — сказал Зверев на пресс-конференции.

Зверев и Медведев уже 18 раз встречались на корте, и Медведев выиграл из них 11 матчей.