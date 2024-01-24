Эти семь видов отжиманий обязательно стоит попробовать мужчинам: плечи станут огромными

Тренеры рекомендуют мужчинам семь эффективных видов отжиманий, которые обязательно стоит попробовать. С ними плечи станут огромными за счёт роста мышц. Подборкой поделился Дзен-канал PRO TRAINING.
Отжимания с использованием тумбы. Данная вариация увеличивает нагрузку на грудь, трицепсы, и плечи на 20% по сравнению с традиционным вариантом. Сделать 20 раз.
Отжимания на брусьях. Отличное упражнение для тренировки трёх различных частей грудных мышц, особенно нижней части. Выполняем 20 повторений, можно разделить на несколько подходов.
Алмазные отжимания (бриллиантовые). Это упражнение акцентирует воздействие на мышцы трицепса и плеч, с небольшим давлением на грудные мышцы. Повторить 20 раз.
Отжимания с хлопком. Один из самых сложных вариантов отжиманий от пола, эффективно развивающий мышцы второго типа. Выполняем 20 повторений, используя несколько подходов.
Отжимания вниз головой. Лёгкий вариант отжиманий от пола, фокусирующийся на проработке плеч и укреплении верхней части спины. Сделать 20 раз.
Отжимания "лучник". С ним вы сможете задействовать мышцы собственного веса. Выполняем по 10 повторений на каждую сторону.
Отжимания от тумбы. Эффективное упражнение для тренировки нижней части грудных мышц. Нужно сделать 20 отжиманий.
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