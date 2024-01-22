Тренер Мишина рассказала, от чего будет зависеть решение Туктамышевой о завершении карьеры

Тренер Мишина: в этом сезоне Туктамышеву можно будет увидеть только в ледовых шоу

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, чего ожидать в обозримом будущем от Елизаветы Туктамышевой.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам тренера, в текущем сезоне Туктамышева будет участницей только ледовых шоу, об участии в соревнованиях, в частности, на Спартакиаде, речь пока точно не идёт.

После этого сезона Туктамышева, вероятно, и примет решение о продолжении или прекращении своей профессиональной спортивной карьеры.

"В этом сезоне, скорее всего, только в шоу‑программках, а дальше уже посмотрим, к какому решению она придет. Наверное, это будет зависеть от обстановки с допуском или недопуском спортсменов на международные соревнования", — сказала Мишина, которую цитирует "Матч ТВ".

Ранее Туктамышева объявила, что решила приостановить свою карьеру. Сейчас фигуристка очень востребована в ледовых шоу.