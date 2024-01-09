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Названы естественные способы повысить уровень тестостерона

1:08
Спорт

Тестостерон — основной мужской половой гормон, вырабатываемый клетками Лейдига семенников. Он играет ключевую роль в развитии мужских половых органов, сперматогенезе, а также влияет на костную и мышечную ткань. Уровень тестостерона существенно влияет на настроение мужчины.

Названы естественные способы повысить уровень тестостерона
Фото: Openverse by ell brown is licensed under CC BY 2.0

Спортсмены используют тестостерон для набора мышечной массы, но длительное применение препаратов может вызвать снижение секреции собственного гормона. Послекурсовая терапия помогает восстановлению естественной выработки тестостерона.

Существуют естественные способы повышения тестостерона:

  • Тренировки с тяжелыми весами
  • Умеренные кардио
  • Белковая пища, овощи, жиры с омега-3
  • Исключение алкоголя
  • Травы, такие как пажитник и женьшень
  • Полноценный сон
  • Отдых от тренировок 
  • Регулярный секс

Нормальный показатель для мужчин — 12-33 нмоль/л, но учитывая возраст, рекомендуется поддерживать уровень выше критической отметки, особенно для мужчин старше 50 лет.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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