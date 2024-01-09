Тестостерон — основной мужской половой гормон, вырабатываемый клетками Лейдига семенников. Он играет ключевую роль в развитии мужских половых органов, сперматогенезе, а также влияет на костную и мышечную ткань. Уровень тестостерона существенно влияет на настроение мужчины.
Спортсмены используют тестостерон для набора мышечной массы, но длительное применение препаратов может вызвать снижение секреции собственного гормона. Послекурсовая терапия помогает восстановлению естественной выработки тестостерона.
Существуют естественные способы повышения тестостерона:
Нормальный показатель для мужчин — 12-33 нмоль/л, но учитывая возраст, рекомендуется поддерживать уровень выше критической отметки, особенно для мужчин старше 50 лет.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.