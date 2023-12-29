Евгения Медведева назвала три свои вредные привычки: очень люблю ныть

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Знаменитая фигуристка Евгения Медведева призналась, что у неё, как и у многих других, есть вредные привычки.

Фото: wikimedia.org by David W. Carmichael is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

От этих своих привычек спортсменка, по её собственному признанию, мечтает избавиться.

Прежде всего, Медведевой не нравится, как она себя ведёт, когда очень устаёт.

"Я очень люблю ныть. Когда сильно устаю, начинаю капризничать. Мне самой мерзко становится. Превращаюсь в склизкую улитку, до которой не хочется дотрагиваться. Хочу меньше ныть и жаловаться", — сказала Медведева в выпуске на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

Также фигуристка призналась, что часто сильно, до крови, кусает губы.

Помимо этого, зная свою любовь к соцсетям, Медведева, не доверяя своей силе воли, установила ограничение — 1,5 часа в день, по истечении которых выход в соцсети для неё блокируется.