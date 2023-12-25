Фигуристка Евгения Медведева призналась, что спортсмены "матерятся как сапожники"

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Фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему её теперь чаще можно увидеть в качестве участницы и ведущей различных медиапроектов и шоу.

Фото: wikimedia.org by David W. Carmichael is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спортсменка рассказала, что поняла, что зрители знают её только такой, какой видят на соревнованиях по телевизору. В жизни же Медведева, по её собственному признанию, "совсем другая". Фигуристка отметила, что хотела бы, чтобы зрители познакомились с ней настоящей, поэтому начала понемногу "раскрываться".

Медведева рассказала, что спортсмены в жизни далеко не такие сдержанные, как на соревнованиях, и часто они не выбирают выражений.

"Спортсмены — это люди, которые матерятся как сапожники. Потому что невозможно дойти до чемпионата мира и Олимпиады с отношением: "Упала на попку? Как жаль, в следующий раз получится", — сказала Медведева в собственном ютуб-шоу "БеС комментариев".