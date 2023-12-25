Фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему её теперь чаще можно увидеть в качестве участницы и ведущей различных медиапроектов и шоу.
Спортсменка рассказала, что поняла, что зрители знают её только такой, какой видят на соревнованиях по телевизору. В жизни же Медведева, по её собственному признанию, "совсем другая". Фигуристка отметила, что хотела бы, чтобы зрители познакомились с ней настоящей, поэтому начала понемногу "раскрываться".
Медведева рассказала, что спортсмены в жизни далеко не такие сдержанные, как на соревнованиях, и часто они не выбирают выражений.
"Спортсмены — это люди, которые матерятся как сапожники. Потому что невозможно дойти до чемпионата мира и Олимпиады с отношением: "Упала на попку? Как жаль, в следующий раз получится", — сказала Медведева в собственном ютуб-шоу "БеС комментариев".
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.