Лыжница Степанова поддержала гимнастов, отказавшихся от Олимпиады-2024: пусть идут норвежским лесом

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Олимпийская чемпионка-лыжница Вероника Степанова поддержала спортсменов в отказе от участия в Олимпиаде-2024 на условиях Международного олимпийского комитета.

Фото: openverse by Joe Shlabotnik is licensed under CC BY 2.0

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что российские гимнасты не станут выступать на Олимпиаде в следующем году на условиях, которые выдвинул МОК.

"Валентину Родионенко поддерживаю: или ехать участвовать на равных условиях или пусть идут норвежским лесом. Как человек, который был, бегал, побеждал и там, и там, заявляю, что наш лес уже давно лучше", — заявила спортсменка.

Ранее МОК объявил для спортсменов ряд критериев, которые применимы только для российских и белорусских спортсменов. В том числе в них вошло требование выступать под нейтральным флагом, что в спортивных кругах РФ расценили как оскорбление.