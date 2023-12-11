Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Advance: сделка Москвы и Эр-Рияда приведёт к провалу Байдена
Студенты России назвали самые лучшие бюджетные автомобили
Ученые выяснили, что дневной сон вызывает риск развития болезни Альцгеймера
AJCN: темный шоколад улучшает когнитивные способности
Какой стороной фольги оборачивать пищу для запекания
Как замариновать мясо чаем
Глава Сухопутных войск ВСУ: войска РФ пытаются наступать по всему фронту
В Россию вернулся всеми любимый японский кроссовер
Кардиолог Кореневич назвал еду, которая запечатывает сосуды

Лыжница Степанова поддержала гимнастов, отказавшихся от Олимпиады-2024: пусть идут норвежским лесом

1:00
Спорт

Олимпийская чемпионка-лыжница Вероника Степанова поддержала спортсменов в отказе от участия в Олимпиаде-2024 на условиях Международного олимпийского комитета.

Лыжница Степанова поддержала гимнастов, отказавшихся от Олимпиады-2024: пусть идут норвежским лесом
Фото: openverse by Joe Shlabotnik is licensed under CC BY 2.0

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что российские гимнасты не станут выступать на Олимпиаде в следующем году на условиях, которые выдвинул МОК.

"Валентину Родионенко поддерживаю: или ехать участвовать на равных условиях или пусть идут норвежским лесом. Как человек, который был, бегал, побеждал и там, и там, заявляю, что наш лес уже давно лучше", — заявила спортсменка.

Ранее МОК объявил для спортсменов ряд критериев, которые применимы только для российских и белорусских спортсменов. В том числе в них вошло требование выступать под нейтральным флагом, что в спортивных кругах РФ расценили как оскорбление.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Украина - в составе России: Путин услышал бойцов ВС РФ

У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.

"У Украины нет будущего": Путин определился с главной целью СВО
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Почему Анжелика Варум молчит о тяжелой болезни Агутина
Филипп Киркоров об отдыхе, семье и новом шоу: взгляд в будущее поп-короля
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Иван Охлобыстин рассказал, как Алла Пугачёва мешала Шаману на пути к успеху
Сплошная, пригорок: тысячи аварий из-за неправильного давления в шинах
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в гей-глуб
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в гей-глуб
Последние материалы
Advance: сделка Москвы и Эр-Рияда приведёт к провалу Байдена
Лыжница Степанова поддержала гимнастов, отказавшихся от Олимпиады-2024: пусть идут норвежским лесом
Студенты России назвали самые лучшие бюджетные автомобили
Ученые выяснили, что дневной сон вызывает риск развития болезни Альцгеймера
AJCN: темный шоколад улучшает когнитивные способности
Какой стороной фольги оборачивать пищу для запекания
Как замариновать мясо чаем
Глава Сухопутных войск ВСУ: войска РФ пытаются наступать по всему фронту
В Россию вернулся всеми любимый японский кроссовер
Кардиолог Кореневич назвал еду, которая запечатывает сосуды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников