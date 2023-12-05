"Авангард" победил дома "Барыс" в матче чемпионата КХЛ

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Хоккейный "Авангард" на своём льду в Омске обыграл "Барыс" со счётом 5:1 в матче чемпионата КХЛ. Уже в первом периоде омичи повели 2:0, когда у них забили молодой форвард Александр Филатьев и его коллега по амплуа Иван Игумнов. Кстати, Филатьев здесь заменял приболевшего Рида Буше — одного из главных снайперов и бомбардиров "Авангарда".

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

Во втором отрезке гости отыграли один гол, когда у них забросил Евгений Рымарев с передач Нургалиева и Хенкеля.

В третьем периоде омичи лишь увеличили разницу в счёте в свою пользу. Их капитан Дамир Шарипзянов забил и сделал счёт 3:1 на 42-й минуте. А 4:1 стало благодаря голу Ивана Николишина, ему пасовал Игорь Гераськин.

В последние минут 10 встречи астанинцы очень много удалялись и тем самым дали сопернику реализовать большинство — с передач Владимира Ткачёва и Валентина Пьянова у "Авангарда" забил защитник Семён Чистяков. 5:1 — таким и остался итоговый счёт.

"Отлично, что перед перерывом в чемпионате и в концовке этой домашней серии игр мы победили с вот таким результатом. Встреча всё же была сложной, два периода — уж точно очень напряжённой борьбы.

Хорошо, что в третьем отрезке мы использовали свои шансы, сыграли правильно. Однако и первый период получился неплохим. Старались мы там играть правильно, голкипер нас "подтащил", удерживал хороший счёт.

Я доволен игрой всей команды, всей домашней серией. Хоккеисты отыграли на кураже, с большим желанием, порадовали публику", — оценил встречу главный тренер "Авангарда" Михаил Кравец.

В остальных матчах дня результаты таковы:

"Трактор" — "Нефтехимик" 4:1;

"Сибирь" — "Динамо" (Мн) 2:3;

"Автомобилист" — СКА 3:2 булл.;

"Металлург" — ЦСКА 0:3;

"Лада" — "Торпедо" 2:4;

"Северсталь" — "Ак Барс" 4:1;

"Витязь" — "Салават Юлаев" 2:5;

"Спартак" — "Динамо" (Мск) 8:7 от;

"Куньлунь" — ХК "Сочи" 5:4 от.

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