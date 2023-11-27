Месси изменил жене с журналисткой: пара на грани развода

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Чемпион мира по футболу и восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси оказался на грани расставания с супругой Антонеллой Рокуццо, сообщает Diretodomiolo.

Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

Пара, вместе воспитывающая троих сыновей, столкнулась с серьезным кризисом в своем браке после более чем 15 лет совместной жизни.

Испанская пресса утверждает, что причиной кризиса стала измена футболиста с журналисткой Софией Мартинес.

ЧТО!? МЕССИ ИЗМЕНИЛ СВОЕЙ ЖЕНЕ! ОНИ РАЗВОДЯТСЯ! ВСЕ ПОДРОБНОСТИ