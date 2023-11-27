Чемпион мира по футболу и восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси оказался на грани расставания с супругой Антонеллой Рокуццо, сообщает Diretodomiolo.
Пара, вместе воспитывающая троих сыновей, столкнулась с серьезным кризисом в своем браке после более чем 15 лет совместной жизни.
Испанская пресса утверждает, что причиной кризиса стала измена футболиста с журналисткой Софией Мартинес.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.