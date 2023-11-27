Боец Хабиб назвал Роналдо неповторимым после встречи на гонке "Формулы-1"

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Российский боец и бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим футбольным нападающим сборной Бразилии Роналдо после заключительной гонки сезона "Формулы-1" в Абу-Даби. На своей странице в Instagram*, Хабиб опубликовал фотографию с Роналдо, называя его "единственным и неповторимым".

Фото: openverse.org by Национальный олимпийский комитет Республики Узбекистан is licensed under CC BY 4.0.

В 2022 году Нурмагомедов заявил, что Роналдо является его любимым футболистом. Хабиб завершил свою профессиональную карьеру осенью 2020 года, выиграв последний бой у Джастина Гэтжи. Он объявил о завершении карьеры, пообещав матери не выходить на ринг без своего отца. После завершения карьеры, Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Хабиб провел в смешанных боевых искусства (ММА) 29 поединков, одержав победу в каждом из них. В 2021 году он был признан человеком года в спорте в опросе фонда "Общественное мнение". 22 октября 2023 года Хабиб объявил, что полностью завершил свою связь с боевыми видами спорта.

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