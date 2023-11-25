"Я с журналистами закончил": Артем Дзюба после матча с "Крыльями Советов"

Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба заявил в микст-зоне после матча с "Крыльями Советов" о завершении своего общения с журналистами.
Встреча завершилась вничью со счетом 3:3, несмотря на преимущество "Локомотива" в два мяча к 90-й минуте.
"Я с вами, журналистами, закончил", — передает слова Дзюбы корреспондент Матч ТВ.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" опроверг слухи о драке Дзюбы и Пиняева в раздевалке.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.