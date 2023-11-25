"Я с журналистами закончил": Артем Дзюба после матча с "Крыльями Советов"

0:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба заявил в микст-зоне после матча с "Крыльями Советов" о завершении своего общения с журналистами.

Фото: Openverse by V. Yevdokimov is licensed under CC BY-SA 3.0

Встреча завершилась вничью со счетом 3:3, несмотря на преимущество "Локомотива" в два мяча к 90-й минуте.

"Я с вами, журналистами, закончил", — передает слова Дзюбы корреспондент Матч ТВ.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" опроверг слухи о драке Дзюбы и Пиняева в раздевалке.

Фанаты ЦСКА оскорбляли Дзюбу в матче с Крыльями Советов