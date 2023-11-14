"Локомотив" опроверг слухи о драке Дзюбы и Пиняева в раздевалке

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Футболисты Артем Дзюба и Сергей Пиняев оказались в центре конфликта, который вылился в потасовку в раздевалке, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал инсайдера Ивана Карпова.

Фото: prt scr youtube.com/Коммент. Шоу

"Во время игры Дзюба напихал Пиняеву за несколько подряд неудачных действий. На это молодой огрызнулся: мол, мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь", — сообщил инсайдер.

По словам Карпова, даже главный тренер команды Михаил Галактионов оказался под ударом со стороны генерального директора клуба Владимира Леонченко.

Однако, несмотря на инсайдерские сообщения, клуб "Локомотив" опроверг слухи, называя их "недостоверными".

"Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание", — говорится в официальном заявлении футбольного клуба.

Представитель Дзюбы Леонид Гольдман утверждает, что никакой потасовки не произошло, и что Дзюба, как лидер команды, выражал лишь свое недовольство с целью поддержать свою команду.

"Мне вообще странно читать определение "потасовка" применительно к Пиняеву и Дзюбе. Учитывая их антропометрические данные, между ними потасовки быть не может в принципе", — цитирует Гольдмана "Матч ТВ".

Тем не менее, инсайдер Иван Карпов подчеркивает, что Леонченко изначально был против подписания Дзюбы из-за личной неприязни, что, по его мнению, стало саботажем и ущербом для клуба.

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