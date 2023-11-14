Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Финляндии неизвестные осквернили могилы советский солдат
Лолита рассказала о вынужденном звонке уехавшему в США Александру Цекало
Заявивший о возвращении в РФ певец Шарлот получил повестку на допрос: я не признаю вас оперов
Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде жевательной резинки
Ученые из компании "Эфко" придумали инновационный сахарозаменитель без углеводов
Россия создала в Индии "запасной" центр по производству ПЗРК "Игла-С"
Врач Тяжельников: больным диабетом лучше баловать себя мандаринами, а не бананами
Валерий Рашкин назвал "мертворожденным" законопроект о штрафах для водителей электросамокатов
Зеленский рассказал о наступательных планах Путина в первой половине декабря

"Локомотив" опроверг слухи о драке Дзюбы и Пиняева в раздевалке

1:47
Спорт

Футболисты Артем Дзюба и Сергей Пиняев оказались в центре конфликта, который вылился в потасовку в раздевалке, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал инсайдера Ивана Карпова.

"Локомотив" опроверг слухи о драке Дзюбы и Пиняева в раздевалке
Фото: prt scr youtube.com/Коммент. Шоу

"Во время игры Дзюба напихал Пиняеву за несколько подряд неудачных действий. На это молодой огрызнулся: мол, мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь", — сообщил инсайдер.

По словам Карпова, даже главный тренер команды Михаил Галактионов оказался под ударом со стороны генерального директора клуба Владимира Леонченко.

Однако, несмотря на инсайдерские сообщения, клуб "Локомотив" опроверг слухи, называя их "недостоверными".

"Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание", — говорится в официальном заявлении футбольного клуба.

Представитель Дзюбы Леонид Гольдман утверждает, что никакой потасовки не произошло, и что Дзюба, как лидер команды, выражал лишь свое недовольство с целью поддержать свою команду.

"Мне вообще странно читать определение "потасовка" применительно к Пиняеву и Дзюбе. Учитывая их антропометрические данные, между ними потасовки быть не может в принципе", — цитирует Гольдмана "Матч ТВ".

Тем не менее, инсайдер Иван Карпов подчеркивает, что Леонченко изначально был против подписания Дзюбы из-за личной неприязни, что, по его мнению, стало саботажем и ущербом для клуба.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

КАК ЖИВЕТ Артем Дзюба и сколько он зарабатывает: миллионы, скандальное видео, жена, Слуцкий, Дэдпул
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке

Жительница Приморья родила дома ребенка и избавилась от младенца,

В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке
Среди покинувших воинскую часть в Брянской области российских бойцов были братья-близнецы
Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Правило 20 секунд поможет не заразиться COVID-19, напомнил иммунолог
Армения хочет молча и мягко выйти из ОДКБ, но ей не дадут Любовь Степушова Чиновник: аэропорт Краснодара не открывали для гражданских рейсов Олег Володин Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк
Стало известно, как сейчас живёт актёр Александр Збруев
The Hill: мировые СМИ сообщили правду, зачитав Украине приговор
Выяснилось, куда пропал Александр Масляков после тяжёлой болезни и ухода из КВН
Выяснилось, куда пропал Александр Масляков после тяжёлой болезни и ухода из КВН
Последние материалы
В Финляндии неизвестные осквернили могилы советский солдат
Лолита рассказала о вынужденном звонке уехавшему в США Александру Цекало
Заявивший о возвращении в РФ певец Шарлот получил повестку на допрос: я не признаю вас оперов
Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде жевательной резинки
Ученые из компании "Эфко" придумали инновационный сахарозаменитель без углеводов
Россия создала в Индии "запасной" центр по производству ПЗРК "Игла-С"
Врач Тяжельников: больным диабетом лучше баловать себя мандаринами, а не бананами
Валерий Рашкин назвал "мертворожденным" законопроект о штрафах для водителей электросамокатов
Зеленский рассказал о наступательных планах Путина в первой половине декабря
В Институте степи объяснили полноводье Сакмары в Оренбуржье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников