Сборная Франции уверенно победила команду Гибралтара в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года, завершив игру со счетом 14:0. Это стало самой крупной победой в истории бывших чемпионов мира и наивысшим счетом в истории отборов на Евро.
Франция открыла счёт на третьей минуте, когда гости отправили мяч в свои ворота. В течение минуты Маркус Тюрам увеличил преимущество своей команды. В первом тайме французы еще пять раз пробили ворота соперника. Забивали голы Уоррен Заир-Эмери, Килиан Мбаппе (с пенальти), Жонатан Клосс, Кингсли Коман и Юссуф Фофана, сообщает "Газета.Ru".
После перерыва подопечные Дидье Дешама не сбавили обороты. Голы забили Адриен Рабьо, Кингсли Коман, Усман Дембеле и дважды Килиан Мбаппе. На 78-й минуте гол Оливье Жиру был отменен после просмотра VAR, но позднее он все же сделал дубль.
Сборная Франции уже гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы. За второе место борются Нидерланды и Греция.
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