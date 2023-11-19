Сборная Франции "прошлась катком" по Гибралтару, забив 14 безответных мячей

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сборная Франции уверенно победила команду Гибралтара в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года, завершив игру со счетом 14:0. Это стало самой крупной победой в истории бывших чемпионов мира и наивысшим счетом в истории отборов на Евро.

Фото: Wikipedia by korobokkuru is licensed under CC BY 2.0

Франция открыла счёт на третьей минуте, когда гости отправили мяч в свои ворота. В течение минуты Маркус Тюрам увеличил преимущество своей команды. В первом тайме французы еще пять раз пробили ворота соперника. Забивали голы Уоррен Заир-Эмери, Килиан Мбаппе (с пенальти), Жонатан Клосс, Кингсли Коман и Юссуф Фофана, сообщает "Газета.Ru".

После перерыва подопечные Дидье Дешама не сбавили обороты. Голы забили Адриен Рабьо, Кингсли Коман, Усман Дембеле и дважды Килиан Мбаппе. На 78-й минуте гол Оливье Жиру был отменен после просмотра VAR, но позднее он все же сделал дубль.

Сборная Франции уже гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы. За второе место борются Нидерланды и Греция.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведет матч против команды Кубы 20 ноября в Волгограде.

France Vs Gibraltar 14-0 All Goals & Extended Highlights 2023 HD