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Сборная Франции "прошлась катком" по Гибралтару, забив 14 безответных мячей

1:25
Спорт

Сборная Франции уверенно победила команду Гибралтара в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года, завершив игру со счетом 14:0. Это стало самой крупной победой в истории бывших чемпионов мира и наивысшим счетом в истории отборов на Евро.

Сборная Франции "прошлась катком" по Гибралтару, забив 14 безответных мячей
Фото: Wikipedia by korobokkuru is licensed under CC BY 2.0

Франция открыла счёт на третьей минуте, когда гости отправили мяч в свои ворота.  В течение минуты Маркус Тюрам увеличил преимущество своей команды. В первом тайме французы еще пять раз пробили ворота соперника. Забивали голы Уоррен Заир-Эмери, Килиан Мбаппе (с пенальти), Жонатан Клосс, Кингсли Коман и Юссуф Фофана, сообщает "Газета.Ru".

После перерыва подопечные Дидье Дешама не сбавили обороты. Голы забили Адриен Рабьо, Кингсли Коман, Усман Дембеле и дважды Килиан Мбаппе. На 78-й минуте гол Оливье Жиру был отменен после просмотра VAR, но позднее он все же сделал дубль.

Сборная Франции уже гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы. За второе место борются Нидерланды и Греция.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведет матч против команды Кубы 20 ноября в Волгограде.

France Vs Gibraltar 14-0 All Goals & Extended Highlights 2023 HD
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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