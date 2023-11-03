Сборная России по футболу проведет матч против команды Кубы 20 ноября в Волгограде

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Сборная России проведет в Волгограде товарищеский матч против команды Кубы: это третий домашний матч команды после отстранения от международных турниров.

Фото: РФС

Информация об этом опубликована в пятницу, 3 ноября, на на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

"Встреча пройдет на поле "Волгоград Арены" 20 ноября и начнется в 19:30 мск", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Соперник у нашей сборной не самый сильный по международным футбольным меркам. Команда Кубы занимает всего лишь 169-е место в мировом рейтинге ФИФА из 207 возможных. Российская сборная по состоянию на октябрь 2023 года находися на 39-1 строчке

Этот матч станет третьим домашним для сборной России после отстранения от международных соревнований в феврале 2022 года.

Напомним, 26 марта наши спортсмены в Санкт-Петербурге сыграли с командой Ирака (2:0), а 12 октября провела матч против сборной Камеруна в Москве (1:0).

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Сборная России по футболу