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Сборная России по футболу проведет матч против команды Кубы 20 ноября в Волгограде

1:15
Спорт » Командные виды

Сборная России проведет в Волгограде товарищеский матч против команды Кубы: это третий домашний матч команды после отстранения от международных турниров.

Сборная России по футболу проведет матч против команды Кубы 20 ноября в Волгограде
Фото: РФС

Информация об этом опубликована в пятницу, 3 ноября, на на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

"Встреча пройдет на поле "Волгоград Арены" 20 ноября и начнется в 19:30 мск", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Соперник у нашей сборной не самый сильный по международным футбольным меркам. Команда Кубы занимает всего лишь 169-е место в мировом рейтинге  ФИФА из 207 возможных.  Российская сборная по состоянию на октябрь 2023 года находися на 39-1 строчке

Этот матч станет третьим домашним для сборной России после отстранения от международных соревнований в феврале 2022 года. 

Напомним, 26 марта наши спортсмены  в Санкт-Петербурге сыграли с командой Ирака (2:0), а 12 октября провела матч против сборной Камеруна в Москве (1:0).

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Сборная России по футболу
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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