Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий заявил, российские спортсмены должны рассмотреть возможность уехать из страны ради участия в международных турнирах, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на интервью футболиста журналисту Нобелю Арустамяну.
"Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и играть, тогда можно оставаться", — рассказал Василий.
Похожую точку зрения высказал и Валерий Карпин после товарищеского матча с сборной Катара, отметив, что российским игрокам следует рассматривать возможность ухода из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он пояснил, что его совет касается трансферов исключительно в топ-5 чемпионатов Европы.
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