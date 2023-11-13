Экс-игрок ЦСКА Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из РФ

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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий заявил, российские спортсмены должны рассмотреть возможность уехать из страны ради участия в международных турнирах, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на интервью футболиста журналисту Нобелю Арустамяну.

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"Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и играть, тогда можно оставаться", — рассказал Василий.

Похожую точку зрения высказал и Валерий Карпин после товарищеского матча с сборной Катара, отметив, что российским игрокам следует рассматривать возможность ухода из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он пояснил, что его совет касается трансферов исключительно в топ-5 чемпионатов Европы.

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