"Шахтёр" прервал беспроигрышную серию "Барселоны" в Лиге Чемпионов

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

"Барселона" и "Шахтёр" сыграли в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч прошёл на стадионе "Фолькспаркштадион" в городе Гамбург, Германия, и завершилось победой украинской команды со счётом 1:0, сообщает "Газета.Ru".

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Единственный гол в этой игре был забит украинским форвардом Даниилом Сиканом после передачи грузинского полузащитника Георгия Гочолеишвили.

После четырёх матчей "Барселона" лидирует в группе с девятью очками. "Шахтёр" благодаря этой победе набрал шесть баллов и поднялся на третью позицию в таблице.

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