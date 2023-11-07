"Барселона" и "Шахтёр" сыграли в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч прошёл на стадионе "Фолькспаркштадион" в городе Гамбург, Германия, и завершилось победой украинской команды со счётом 1:0, сообщает "Газета.Ru".
Единственный гол в этой игре был забит украинским форвардом Даниилом Сиканом после передачи грузинского полузащитника Георгия Гочолеишвили.
После четырёх матчей "Барселона" лидирует в группе с девятью очками. "Шахтёр" благодаря этой победе набрал шесть баллов и поднялся на третью позицию в таблице.
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